Şişli'de sağlık merkezinde rehin alınan hemşire kurtarıldı
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Şişli'de sağlık merkezinde rehin alınan hemşire kurtarıldı

30.12.2020 16:17 | Son Güncelleme: 30.12.2020 16:26

Şişli'deki bir sağlık merkezinde rehin alınan hemşire kurtarıldı.

Şişli'deki bir sağlık merkezinde rehin alınan hemşire kurtarıldı.

Şişli'de Abide-i Hürriyet Caddesi'nde bulunan özel bir tıp merkezine gelen bir kişi, yaşadıkları tartışma üzerine bıçakla hemşireyi rehin aldı.

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine özel harekatçıların da bulunduğu polis ekipleri sevk edildi.

Rehin alan kişi ile irtibata geçerek ikna çalışması yürüten ekipler, zanlıyı ikna ederek gözaltına aldı.

Hafif yaralı olan hemşire ise Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine ambulansla sevk edildi.

Şişli'de sağlık merkezinde rehin alınan hemşire kurtarıldı
Şişli'de sağlık merkezinde rehin alınan hemşire kurtarıldı
Şişli'de sağlık merkezinde rehin alınan hemşire kurtarıldı
Şişli'de sağlık merkezinde rehin alınan hemşire kurtarıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kenan Irtak

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