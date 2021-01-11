Şişli'de ortaokulda İstiklal Marşı okundu, bayrak töreni yapıldı
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Şişli'de ortaokulda İstiklal Marşı okundu, bayrak töreni yapıldı

11.01.2021 12:01 | Son Güncelleme: 11.01.2021 12:06
Şişli'de ortaokulda İstiklal Marşı okundu, bayrak töreni yapıldı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un, okullarda pazartesi gününe İstiklal Marşı okunması ve bayrak töreniyle başlanacağını duyurmasının ardından bugün tüm ülkede okul bahçelerinde tören düzenlendi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un, okullarda pazartesi gününe İstiklal Marşı okunması ve bayrak töreniyle başlanacağını duyurmasının ardından bugün tüm ülkede okul bahçelerinde tören düzenlendi. 

 Törenler, 81 ilde 10.00'dan itibaren eş zamanlı olarak yapılırken,  TRT EBA İlkokul, ortaokul ve lise kanallarında da İstiklal Marşı yayınlandı. 

Şişli Maçka Pakmaya Hüsamettin Ziler Ortaokulu'nda yapılan törende, İstiklal Marşı okunurken, Türk Bayrağı göndere çekildi. Törende bir okul çalışanı da hazırolda bekledi.


- İstanbul
Şişli'de ortaokulda İstiklal Marşı okundu, bayrak töreni yapıldı
Şişli'de ortaokulda İstiklal Marşı okundu, bayrak töreni yapıldı
Şişli'de ortaokulda İstiklal Marşı okundu, bayrak töreni yapıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat DELİKLİTAŞ

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