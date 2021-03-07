Kısıtlamayı ihlal eden motosikletli şahıs cezadan kaçamadı
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Kısıtlamayı ihlal eden motosikletli şahıs cezadan kaçamadı

07.03.2021 16:31 | Son Güncelleme: 07.03.2021 16:53

Kısıtlamayı ihlal eden motosikletli şahıs cezadan kaçamadı Kurye olduğunu iddia eden şahsa cezai işlem uygulandı Şişli Harbiye'de sokağa çıkma kısıtlaması sırasında yapılan denetimlerde kurye olduğunu iddia eden motosikletli şahıs cezadan kaçamadı.

Kısıtlamayı ihlal eden motosikletli şahıs cezadan kaçamadı

Kurye olduğunu iddia eden şahsa cezai işlem uygulandı

İSTANBUL - Şişli Harbiye'de sokağa çıkma kısıtlaması sırasında yapılan denetimlerde kurye olduğunu iddia eden motosikletli şahıs cezadan kaçamadı.

Şişli'de hafta sonu kısıtlaması kapsamında polis ekipleri denetimler geçekleştirdi. İzin belgesi sorulan motosikletli, izin belgesinin henüz hazırlanmadığını öne sürdü. Cezai işlem uygulanmaması için türlü bahaneler sunan şahıs polislere bir süre direndi. Genci sakinleştiren polis ekipleri şahsa cezai işlem uyguladı.

Kısıtlamayı ihlal eden motosikletli şahıs cezadan kaçamadı
Kısıtlamayı ihlal eden motosikletli şahıs cezadan kaçamadı
Kısıtlamayı ihlal eden motosikletli şahıs cezadan kaçamadı
Kısıtlamayı ihlal eden motosikletli şahıs cezadan kaçamadı
Kısıtlamayı ihlal eden motosikletli şahıs cezadan kaçamadı
Kısıtlamayı ihlal eden motosikletli şahıs cezadan kaçamadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÖMER FARUK YILDIZ

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