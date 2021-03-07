Kısıtlamayı ihlal eden motosikletli şahıs cezadan kaçamadı

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Kısıtlamayı ihlal eden motosikletli şahıs cezadan kaçamadı Kurye olduğunu iddia eden şahsa cezai işlem uygulandı Şişli Harbiye'de sokağa çıkma kısıtlaması sırasında yapılan denetimlerde kurye olduğunu iddia eden motosikletli şahıs cezadan kaçamadı.