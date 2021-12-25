İstanbul'un göbeğinde güpegündüz kapı kırdılar! Hırsızların pes dedirten rahatlıkları kamerada - Haberler
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İstanbul'un göbeğinde güpegündüz kapı kırdılar! Hırsızların pes dedirten rahatlıkları kamerada

Demirören Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Şişli'de iki kişi gündüz vakti girdikleri binada, kapısını kırdıkları daireden ziynet eşyası ve dizüstü bilgisayarı alıp kaçtı. Hırsızların rahat tavırları pes dedirtirken binaya giriş çıkışları güvenlik kamerasına yansıdı.

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Şişli'de oturan Onur Kafkas, 17 Aralık'ta işten çıkıp evine döndüğünde kapısının kırık olduğunu gördü. Evine girince ziynet eşyalarının ve dizüstü bilgisayarının yerinde olmadığını fark etti.

ZİYNET EŞYASI VE BİLGİSAYARI ÇALMIŞLAR

Apartman girişindeki güvenlik kameralarını izleyen Kafkas, 2 kişinin saat 14.30 sıralarında binaya girdiğini 15.30'da ise dizüstü bilgisayar çantasıyla çıktıklarını fark etti. Şüphelilerin rahat tavırları dikkat çekti. Görüntüleri alıp polise giden Kafkas, şüphelilerden şikayetçi oldu.

"PATLATMADIKLARI KAPI KALMADI"

Kafkas'la aynı binada oturan Erdal Çakırca, "Bizim apartmanımızda patlatmadıkları kapı kalmadı. Bizim ayakkabılarımızı götürdüler, komşuların başka eşyalarını götürdüler. 8 numaralı daireye girmişler, çalacak bir şey bulamayınca çatal kaşık setini götürmüşler. Bir kere hırsızı tam girişte yakaladım. Bana su getirdiğini söyledi ama boş damacana vardı. Şüphelendim. Kapıyı üzerine kilitledim bu sefer çatıya çıktı. Bitişik düzen olduğu için diğer binaların çatılarına atlayıp bir boşluktan kaçtı. Daha sonra 2 kişiyi yakaladım onlar da bıçak çekti bana" dedi.

Polis, apartman girişindeki güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerinden yola çıkarak şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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