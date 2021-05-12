Şişli'de faciadan dönüldü; Kereste yüklü kamyon binalara sürterek durabildi

ŞİŞLİ'de, yokuş inerken sürücüsünün kontrolünü kaybettiği kereste yüklü kamyon 5 bina sürterek durabildi.

ŞİŞLİ'de, yokuş inerken sürücüsünün kontrolünü kaybettiği kereste yüklü kamyon 5 bina sürterek durabildi. Binaların hasar gördüğü kaza sırasında sokakta kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi.

Dolapdere Eskişehir Mahallesi Tuzcu Murat Sokak'ta 10.30 sıralarında meydana gelen olayda, 34 AAP 667 plakalı kereste yüklü kamyonla yokuş inen Emrah T. (29), aracın hızlanması nedeniyle frene bastı. İddiaya göre pedala birkaç kes basmasına rağmen freni tutmayan kamyon, kontrolden çıkarak kaldırımdaki koruma demirine çarparak savruldu. Emrah T., kamyon, park halindeki araçlara çarpmak üzereyken son anda direksiyon hakimiyetini tekrar sağladı. Sürücü T., direksiyonu sola kırarken, kamyon bu kez de sokağın solundaki bir binaya çarptı. 5 binanın bodrum ve giriş katlarındaki dairelere sürterek ilerleyen kamyon, yaklaşık 20 metre sonra park halindeki bir motosikleti de altına alarak durabildi. Kamyonun çarptığı binaların duvarlarında hasar oluşurken, bazı dairelerin de pencere korkulukları ve doğalgaz kutuları yerinden söküldü.

Kaza anında sokakta kimsenin olmaması olası bir faciayı önlerken, bina sakinleri deprem olduğunu zannederek korkuyla kendilerini dışarı attı. Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, hasar gören binalardaki doğalgaz ve elektrik görevliler tarafından kesildi. Kamyon, taşıdığı kerestelerin başka araçlara aktarılmasının ardından çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Evi zarar görenlerden Dilek Uçurum, evin salonunda otururken büyük bir ses duyduklarını ve deprem olduğunu zannederek kendilerini dışarı attıklarını söyledi. Uçurum, "Ne olduğunu doğru dürüst görmedim zaten. Sadece o sesi duydum ve penceredeki koruma demirlerinin yıkıldığını gördüm. 3 kişiydik evde, iki çocukla birlikte. O an korku çok büyüktü. Deprem oluyor sandık, felaket bir şeydi. Ben dedim ki bina yıkılıyor üstümüze, kamyon aklımıza bile gelmedi" diye konuştu.Evi zarar gören bir başka kişi ise "Doğalgaz var burada. Uyuyordum içeride, birden bire kamyon geldi, çarptı. Küt diye ses geldi. Bizim doğalgaz kutusunu aldı götürdü. Camlardaki demirleri aldı götürdü" dedi.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı