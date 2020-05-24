Şişli'de bir vatandaş 13 katlı binadan atlayarak yaşamına son verdi
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Şişli'de bir vatandaş 13 katlı binadan atlayarak yaşamına son verdi

Şişli'de bir vatandaş 13 katlı binadan atlayarak yaşamına son verdi İstanbul Şişli'de bir sitede bulunan 13 katlı binanın çatısından atlayan adam olay yerinde hayatını kaybetti.

24.05.2020 03:20 | Son Güncelleme: 24.05.2020 03:25

Şişli'de bir vatandaş 13 katlı binadan atlayarak yaşamına son verdi

İSTANBUL - İstanbul Şişli'de bir sitede bulunan 13 katlı binanın çatısından atlayan adam olay yerinde hayatını kaybetti. Ağabeyinin öldüğünü gören kız kardeşi ise sinir krizi geçirdi.

Olay, Şişli Kaptanpaşa Mahallesi İETT Bloklarında saat 19.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 50 yaşındaki Cengiz Çaylak oturduğu 13 katlı binanın çatı katına çıkarak aşağıya atladı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Çaylak'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri çevreyi güvenlik şeritleriyle çevirerek olay yerinde çalışmalarını gerçekleştirdi. Ekiplerin çalışması esnasında Çaylak'ın kız kardeşi sinir krizi geçirdi. Çalışmaların ardından ceset Adli Tıp Kurumu'na götürülürken konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şişli'de bir vatandaş 13 katlı binadan atlayarak yaşamına son verdi

Kaynak: İHA

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