Şişli'de bekçilerden kaçan kişinin üzerinden uyuşturucu çıktı

Cemil ÖZDEMİR/ Şişli'de bekçileri görünce kaçmaya çalışan kişi kovalamaca sonucu yakalandı.

Cemil ÖZDEMİR/ Şişli'de bekçileri görünce kaçmaya çalışan kişi kovalamaca sonucu yakalandı. Üst aramasında 173 gram bonzai bulunan kişinin bir suçtan arandığı tespit edildi.

Olay, Perşembe günü saat 20.00 sıralarında Şişli Kuştepe Mahallesi Çiğdem Sokak'ta meydana geldi. Bekçiler, şüphelendikleri bir kişiyi durdurmak istedi. Bekçileri gören kişi durmayarak kaçmaya başladı. Yaklaşık 100 metre süren kovalamaca sonucu yakalanan kişinin üzerinde yapılan aramada 173 gram bonzai bulundu. Kimlik kontrolünün ardından isminin A.P olduğu öğrenilen kişinin bir suçtan arandığı belirlendi. Gözaltına alınan A.P, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı