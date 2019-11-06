Sırtında 15 kilo taşla cesedi bulunan üniversitelinin ailesinden 'cinayet' iddiası

06.11.2019 11:16 | Son Güncelleme: 06.11.2019 11:16

ÇANAKKALE'de balıkçılar tarafından sırtında, içinde 15 kilo taş dolu çantayla cesedi bulunan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi öğrencisi Yusuf Şahin'in acılı ailesi oğullarının cinayete kurban gitmiş olabileceğini iddia ederek, olayın aydınlatılmasını istedi.

Kepez Beldesi sahilinde, 30 Eylül günü suda bir erkek cesedi gören balıkçılar, Sahil Güvenlik ekiplerini aradı. Bölgeye gelen Sahil Güvenlik Komutanlığı dalgıçlarınca sudan çıkarılan cesedin, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencisi Yusuf Şahin'e ait olduğu tespit edildi. Şahin'in sırtında ise içi taşla dolu bir çanta bulundu.

Kaynak: DHA