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Sırrı Süreyya Önder Kürt mü?

Sırrı Süreyya Önder Kürt mü?
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Türk siyasetinin renkli simalarından biri olan Sırrı Süreyya Önder, beklenmedik ölümüyle herkesi derin bir üzüntüye boğdu. Önder'in geçmişte konuk olduğu bir programda 'Kürt müsünüz?' sorusuna verdiği yanıt, ölümünün ardından tekrar gündeme geldi. Peki, Sırrı Süreyya Önder Kürt mü?

Kendine has üslubu ve ilginç çıkışlarıyla Türk siyasetinin renkli simalarından biri olmayı başaran Sırrı Süreyya Önder, zamansız ölümüyle taraflı tarafsız herkesi derin bir üzüntüye itti. Önder'in geçmiş yıllarda konuk olduğu bir programda "Kürt müsünüz?" sorusuna verdiği yanıt ise yeniden gündem oldu. Sırrı Süreyya Önder Kürt mü?

SIRRI SÜREYYA ÖNDER KÜRT MÜ?

Her kesim tarafından sevilen bir isimdi. Yıllar önce konuk olduğu bir programda Türkmen kökenli bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Sırrı Süreyya Önder'e "Kürt müsünüz?" sorusu yöneltilmişti. Önder bu soruya "Köken olarak Türküm ama bu mesele çözülene kadar Kürdüm" yanıtını vermişti.

SIRRI SÜREYYA ÖNDER KİMDİR?

Sırrı Süreyya Önder, 7 Temmuz 1962 tarihinde Türkmen kökenli bir ailenin çocuğu olarak Adıyaman'da doğmuştur. Türk sinemacı, yazar, gazeteci ve siyasetçidir. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde eğitim gördükten sonra sinemaya yönelmiş; senaristlik, yönetmenlik ve yapımcılık yapmıştır.

2006 yılında yönettiği ve büyük ilgi gören Beynelmilel filmi ile sinema dünyasında adını geniş kitlelere duyurmuştur. Bunun yanı sıra çeşitli gazete ve dergilerde köşe yazarlığı yapmıştır.

Siyasi kariyerine 2011 yılında BDP'nin desteklediği bağımsız milletvekili olarak Meclis'e girerek başlamıştır. Daha sonra HDP saflarında siyaset yapmaya devam eden Önder, özellikle çözüm süreci döneminde aktif rol oynamıştır. TBMM Başkanvekilliği görevinde de bulunmuştur.

Kültürel birikimi, siyasi duruşu ve sivri diliyle kamuoyunun yakından tanıdığı isimlerden biri olan Sırrı Süreyya Önder, hem sanat hem de siyaset alanında iz bırakan çok yönlü bir kişilik olarak öne çıkmıştır.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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