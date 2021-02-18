Sırp Ortodoks Kilisesinin 46. patriği Porfirije oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Sırp Ortodoks Kilisesinin 46. patriği Porfirije oldu

18.02.2021 18:35 | Son Güncelleme: 18.02.2021 18:38
Sırp Ortodoks Kilisesinin 46. patriği Porfirije oldu

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle önde gelen isimlerini kaybeden Sırp Ortodoks Kilisesinin (SPC) 46. patriği Zagreb Ljubljana Metropoliti Porfirije oldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle önde gelen isimlerini kaybeden Sırp Ortodoks Kilisesinin (SPC) 46. patriği Zagreb Ljubljana Metropoliti Porfirije oldu.

Kilisenin başında bulunan İrinej'in ölümüyle lidersiz kalan SPC, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Aziz Sava Kilisesinde yapılan seçimle yeni patriğine kavuştu.

SPC'den yapılan yazılı açıklamaya göre, yeni patrik, kiliseden yükselen çan sesleriyle başlayan seçim oturumunda 36 piskoposun katılımıyla yapılan gizli oylamada 3 aday arasından seçildi.

Oylamada en çok oyu alan Porfirije, SPC'nin 46. patriği oldu.

Porfirije kimdir?

Gerçek adı "Prvoslav Peric" olan Porfirije, Sırbistan'ın Vojvodina bölgesinde bulunan Beçe'de 1961'de dünyaya geldi.

Belgrad Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun olan Porfirije, Atina Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde yüksek lisans ve doktora yaptı.

Kilise bünyesinde farklı görevler üstlenen Porfirije, 2014'ten bu yana Zagreb Ljubljana Mitropoliti olarak görev yaptı.

SPC, salgında lidersiz kaldı

SPC'nin Karadağ Metropoliti Amfilohije'nin, 30 Ekim 2020'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetmesi üzerine Karadağ'da salgın tedbirleri hiçe sayılarak binlerce kişinin katılımıyla cenaze töreni düzenlenmişti.

Cenazeye katılan binlerce kişinin ritüeller gereği Karadağ'daki Sırplar için önemli bir dini figür olan Amfilohije'nin cansız bedenini öptüğü törene katılan Patrik İrinej, kısa süre sonra Kovid-19'a yakalanmış, 20 Kasım 2020'de hayatını kaybetmişti.

İrinej'in kilisede ziyarete açılan tabutu, Amfilohije'den farklı olarak camla kaplanmış olsa da dini liderlerine veda etmek için kiliseye akın edenlere ritüeller gereği aynı kaşıkla içecek ikram edilmesi, sağlık uzmanlarının tepkisini çekmişti.

Çok sayıda üst düzey kilise yetkilisine virüs bulaşırken, İrinej ve Metropolit Amfilohije'nin yanı sıra kilisenin önde gelen isimlerinden Piskopos Artemije, Piskopos Milutin ve Başrahip Josifov da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sanela Crnovrsanin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hadise Hulusi Akar Özlem Zengin Pervin Buldan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Hülya Avşar Prens Harry İbrahim Tatlıses
Spor Deniz Türüç Ünal Karaman Nihat Özdemir Emre Belözoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kar Pkk Mart Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sırp Ortodoks Kilisesinin 46. patriği Porfirije oldu - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.2.2021 18:48:00. #1.15#
title