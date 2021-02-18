Sırp Ortodoks Kilisesinin 46. patriği Porfirije oldu

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle önde gelen isimlerini kaybeden Sırp Ortodoks Kilisesinin (SPC) 46. patriği Zagreb Ljubljana Metropoliti Porfirije oldu.

Kilisenin başında bulunan İrinej'in ölümüyle lidersiz kalan SPC, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Aziz Sava Kilisesinde yapılan seçimle yeni patriğine kavuştu.

SPC'den yapılan yazılı açıklamaya göre, yeni patrik, kiliseden yükselen çan sesleriyle başlayan seçim oturumunda 36 piskoposun katılımıyla yapılan gizli oylamada 3 aday arasından seçildi.

Oylamada en çok oyu alan Porfirije, SPC'nin 46. patriği oldu.

Porfirije kimdir?

Gerçek adı "Prvoslav Peric" olan Porfirije, Sırbistan'ın Vojvodina bölgesinde bulunan Beçe'de 1961'de dünyaya geldi.

Belgrad Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun olan Porfirije, Atina Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde yüksek lisans ve doktora yaptı.

Kilise bünyesinde farklı görevler üstlenen Porfirije, 2014'ten bu yana Zagreb Ljubljana Mitropoliti olarak görev yaptı.

SPC, salgında lidersiz kaldı

SPC'nin Karadağ Metropoliti Amfilohije'nin, 30 Ekim 2020'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetmesi üzerine Karadağ'da salgın tedbirleri hiçe sayılarak binlerce kişinin katılımıyla cenaze töreni düzenlenmişti.

Cenazeye katılan binlerce kişinin ritüeller gereği Karadağ'daki Sırplar için önemli bir dini figür olan Amfilohije'nin cansız bedenini öptüğü törene katılan Patrik İrinej, kısa süre sonra Kovid-19'a yakalanmış, 20 Kasım 2020'de hayatını kaybetmişti.

İrinej'in kilisede ziyarete açılan tabutu, Amfilohije'den farklı olarak camla kaplanmış olsa da dini liderlerine veda etmek için kiliseye akın edenlere ritüeller gereği aynı kaşıkla içecek ikram edilmesi, sağlık uzmanlarının tepkisini çekmişti.

Çok sayıda üst düzey kilise yetkilisine virüs bulaşırken, İrinej ve Metropolit Amfilohije'nin yanı sıra kilisenin önde gelen isimlerinden Piskopos Artemije, Piskopos Milutin ve Başrahip Josifov da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sanela Crnovrsanin