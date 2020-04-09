Şırnaklı avukat, korona salgınında ihmali olduğunu düşündüğü Çin Devlet Başkanı hakkında suç duyurusunda bulundu
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Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Şi Cinping, Dünya, Güncel

Şırnaklı avukat, korona salgınında ihmali olduğunu düşündüğü Çin Devlet Başkanı hakkında suç duyurusunda bulundu

Şırnak Barosu'ndan bir avukat, koronavirüs salgınının tüm dünyaya yayılmasında ihmali olduğunu düşündüğü Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Şi Cinping hakkında suç duyurusunda bulundu.

09.04.2020 14:11 | Son Güncelleme: 09.04.2020 14:58
Şırnaklı avukat, korona salgınında ihmali olduğunu düşündüğü Çin Devlet Başkanı hakkında suç duyurusunda bulundu

Şırnak Barosu avukatlarından Mehmet İhsan Kalkavan, ilk olarak Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs salgınıyla ilgili dikkat çeken bir suç duyurusunda bulundu. Kalkavan, Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Şi Cinping hakkındaki suç duyurusunda'koronavirüs salgınının dünyaya yayılmasında ihmali olduğu'nu gerekçe gösterdi.

SUÇ DUYURUSUNDA, ÇİNLİ YETKİLİLER DE VAR

Şırnak'ın Silopi ilçesinde yaşayan avukat Mehmet İhsan Kalkavan, İstanbul Küçükçekmece Adliyesi'ne gelerek Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Şi Cinping ile bazı Çinli yetkililer hakkında suç duyurusunda bulundu. Koronavirüs salgınının dünyaya yayılmasında ihmali oldukları gerekçisiyle Cinping ile yetkililer hakkında suç duyurusunda bulunduğunu söyleyen Kalkavan, "Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı ve ilgili yetkililer hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde suç duyurusunda bulundum. Türk Ceza Kanunu'nun 77. maddesiyle insanlığa karşı işlenen suçlar ve Uluslararası Ceza Mahkemesi statüsü 7. madde de düzenlenmiştir. Söz konusu düzenleme ile herhangi bir sivil nüfusa karşı yaygın veya sistematik bir saldırının parçası olarak işlenen öldürme, toplu yok etme suçları kapsamında yargılanmaları gerekir." dedi.

Şırnaklı avukat, korona salgınında ihmali olduğunu düşündüğü Çin Devlet Başkanı hakkında suç duyurusunda bulundu

Kaynak: DHA

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Şırnaklı Barosu avukatlarından, Çin Devlet Başkanı hakkında suç duyurusunda bulundu
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