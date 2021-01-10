Şırnak'ta kömür ocağında göçük altında kalan işçinin cansız bedenine ulaşıldı
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Şırnak'ta kömür ocağında göçük altında kalan işçinin cansız bedenine ulaşıldı

10.01.2021 09:07 | Son Güncelleme: 10.01.2021 09:11
Şırnak'ta kömür ocağında göçük altında kalan işçinin cansız bedenine ulaşıldı

Şırnak'ın Silopi ilçesinde dün sabah saatlerinde meydana gelen göçükte iş makinesiyle toprak altında kalan işçinin cansız bedenine ulaşıldı.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde dün sabah saatlerinde meydana gelen göçükte iş makinesiyle toprak altında kalan işçinin cansız bedenine ulaşıldı.

Görümlü beldesi Rutke Kurat Tepe mevkisinde bulunan kömür ocağında dün saat 10.30 sıralarında meydana gelen göçükte toprak altında kalan 3 işçiden biri olan 22 yaşındaki Mehmet Ali Aşkın'a ulaşmak için yürütülen çalışmalar tamamlandı.

AFAD ve UMKE ekiplerinin, hassas burunlu arama köpeklerini de kullandıkları çalışmada, makina operatörü Aşkın'ın cansız bedeni, yaklaşık 22 saat sonra bulunduğu yerden çıkarıldı.

İşçinin cesedi, Silopi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Cudi Dağı eteklerindeki kömür ocağında meydana gelen göçükte 3 işçi toprak altında kalmış, ekiplerin çalışması sonucu 2 işçi kurtarılarak, Silopi Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Payan

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