Şırnak'ta kömür ocağında göçük; 2 işçi yaralı, 1 işçi kurtarılmaya çalışılıyor (3)
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Şırnak'ta kömür ocağında göçük; 2 işçi yaralı, 1 işçi kurtarılmaya çalışılıyor (3)

09.01.2021 22:48 | Son Güncelleme: 09.01.2021 22:53
Şırnak'ta kömür ocağında göçük; 2 işçi yaralı, 1 işçi kurtarılmaya çalışılıyor (3)

VALİ PEHVİLAN'DAN YARALI MADENCİLERE ZİYARET Şırnak'ın Silopi ilçesine bağlı Görümlü beldesi Rutke Kurat Tepe mevkisindeki kömür çıkarma sahasında meydana gelen göçükte 2 kişi kurtarıldı, 1 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

VALİ PEHVİLAN'DAN YARALI MADENCİLERE ZİYARET 

Şırnak'ın Silopi ilçesine bağlı Görümlü beldesi Rutke Kurat Tepe mevkisindeki kömür çıkarma sahasında meydana gelen göçükte 2 kişi kurtarıldı, 1 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. Vali Ali Hamza Pehlivan, 23'üncü Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral İdris Acartürk, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ ve İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Mustafa Çobanoğlu ile helikopterle alana giderek, göçük altında kalan madenci için devam eden arama kurtarma çalışmalarını takip etti. Vali Pehlivan, göçüğün meydana geldiği bölgede yaptığı incelemenin ardından beraberindekilerle Silopi Devlet Hastanesi'ne giderek, yaralı madencileri ziyaret edip, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Sekvan KÜDEN/ ŞIRNAK


Şırnak'ta kömür ocağında göçük; 2 işçi yaralı, 1 işçi kurtarılmaya çalışılıyor (3)
Şırnak'ta kömür ocağında göçük; 2 işçi yaralı, 1 işçi kurtarılmaya çalışılıyor (3)
Şırnak'ta kömür ocağında göçük; 2 işçi yaralı, 1 işçi kurtarılmaya çalışılıyor (3)
Şırnak'ta kömür ocağında göçük; 2 işçi yaralı, 1 işçi kurtarılmaya çalışılıyor (3)
Şırnak'ta kömür ocağında göçük; 2 işçi yaralı, 1 işçi kurtarılmaya çalışılıyor (3)
Şırnak'ta kömür ocağında göçük; 2 işçi yaralı, 1 işçi kurtarılmaya çalışılıyor (3)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sekvan KÜDEN

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