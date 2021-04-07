Şırnak dağları sarıya büründü
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Şırnak dağları sarıya büründü

İhlas Haber Ajansı / HAZIM GÖKÇE - Haberler | Yerel

Şırnak dağları sarıya büründü Şırnak'ta ilkbaharın etkisini göstermesinin ardından yüksek rakımlı dağlarda sarı renginde çiçekler kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Şırnak dağları sarıya büründü

ŞIRNAK - Şırnak'ta ilkbaharın etkisini göstermesinin ardından yüksek rakımlı dağlarda sarı renginde çiçekler kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Şırnak merkez ve tüm ilçelerinde bahar etkisini gösterdi. Kışları sert geçen yüksek rakımlı Beytüşşebap ilçesinde de çiçekler yeşerdi. Baharın geldiği dağlar adeta kartpostallık görüntüler oluşturdu. Metrelerce yağan kar yerini çiçek bahçelerine bıraktı. Beytüşşebap ilçesine bağlı Taşarası köyü Komato bölgesinde sıcak havaların etkisiyle dağ yamaçları çiçek bahçelerini andırdı. Fotoğrafçıların uğrak yeri haline gelen Komato bölgesinde doğa severler gün boyu fotoğraflar çekinmeye başladı.

(SRD-AKK-Y)

Şırnak dağları sarıya büründü
Şırnak dağları sarıya büründü
Şırnak dağları sarıya büründü
Şırnak dağları sarıya büründü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HAZIM GÖKÇE

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.4.2021 11:12:09. #1.14#
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