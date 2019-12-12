Şırıngalı çikolata 7 yaşındaki çocuğun ölümüne sebep oldu
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Şırıngalı çikolata 7 yaşındaki çocuğun ölümüne sebep oldu

Diyarbakır'da 7 yaşındaki çocuk, şırıngalı çikolatanın kapağının boğazına kaçması sonucu hayatını kaybetti. Acılı aile bu ürünün kaldırılmasını talep etti.

12.12.2019 09:59 | Son Güncelleme: 12.12.2019 10:14
Şırıngalı çikolata 7 yaşındaki çocuğun ölümüne sebep oldu

ilçesi Seyrantepe Mahallesinde yaşayan 7 yaşındaki Umut Bilgi, 25 Kasım 2019'da okul çıkışında, okul yakınında bir marketten aldığı şırınga şeklindeki çikolatanın kapağının boğazına kaçması sonucu fenalaştı ve ambulansla Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı.

9 GÜN YAŞAM MÜCADELESİ VERDİ

9 gün yaşam mücadelesi veren 7 yaşındaki Umut Bilgi, 5 Aralık 2019 tarihinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

"BU ÜRÜNDEN UZAK DURUN"

Acılı aile bütün anne ve babalara çağrıda bulunarak yaşadıkları acıları kimsenin yaşamaması için çocuklarını bu üründen uzak tutmalarını istedi. Aile ayrıca şırınga çikolatasına karşı tedbir alınması için yetkililere çağrıda bulundu.

Kaynak: İHA

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: Şırıngalı çikolata 7 yaşındaki çocuğun ölümüne sebep oldu
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HABER YORUMLARI (2)

  • ZİYAA:
    Toplatılsın o zaman bu çikolatalar kardeşim ne bekliyorsunuz. . . Yazık günah bu çocuklarımıza. . . Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun, minik kardeşimizin. . .
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