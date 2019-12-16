Şırıngalı çikolata yüzünden hayatını kaybeden Mert'e ilk müdahaleyi yapan doktor: Boğazında bir cismin takılı olduğu söylenmedi
Ankara'da şırınga şeklindeki oyuncak sıvı çikolatayı yerken kapağının nefes borusuna kaçması sonucu yaşamını yitiren ilkokul öğrencisi Mert Yağız Köksal'a ilk müdahaleyi yapan sağlık ocağı doktorunun ifadesine ulaşıldı. Doktor, "Ben epilepsi krizi geçirdiğini düşündüm. Boğazında bir cismin takılı olduğu söylenmedi" şeklinde konuştu.
Ankara'da geçtiğimiz günlerde şırınga şeklindeki oyuncak sıvı çikolatayı yerken kapağının boğazına kaçması sonrası hayatını kaybeden ilkokul öğrencisi Mert Yağız Köksal'a ilk müdahaleyi okulun karşısındaki sağlık merkezinde çalışan doktor yapmıştı.
"BANA BOĞAZINA BİR ŞEY KAÇTIĞI SÖYLENMEDİ"
Mert'e ilk müdahaleyi yapan sağlık merkezi doktorunun ifadesine ulaşıldı. Doktor ifadesinde, "'Bana epilepsi krizi geçirdiği söylendi. Ben de epilepsi krizi geçirdiğini düşündüm. Boğazında bir cismin takılı olduğu söylenmedi. O nedenle buna yönelik bir müdahalede bulunmadık'' şeklinde konuştu.
SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Ankara'da okul kantininden aldığı şırınga şeklindeki sıvı çikolatayı yerken kapağının nefes borusuna kaçması sonucu yaşamını yitiren Mert Yağız Köksal'ın ölümünden önceki anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde Mert Yağız Köksal'ın yere düştüğü, bir kişinin de çocuğa yardım ettiği görülüyor. Çocuğun sedye ile hastaneye götürülmesi de kameralar tarafından kaydedildi.
Haber Videosu: Şırıngalı çikolata yüzünden hayatını kaybeden Mert'e ilk müdahaleyi yapan doktor: Boğazında bir cismin takılı olduğu söylenmedi
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Bir baba olarak görüntüyü izleyemedim. Ancak ilk yardımın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha bu acı deneyim ile anlamış olduk. Bilhassa ilk okullarda personele ilk yardım eğitimi zorunlu olmalı. Öğretmenlerin mutlaka ilk yardım eğitimi almış olması gerekli diye düşünüyorum.Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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içim eridi resmen nasıl çırpınıyor kuzumCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Yeni doktorların halini görün yıllardır hastanede çalışıyorum son 5yıldır yeni gelen doktorların çoğu bilgisizce mezun olup başlıyor. Tıp fakültelerinin kalitesi maalesef çok çok düştü umarım bir an önce eski kalitesine döner yoksa hastanelerin geleceği pek parlak değil!Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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ailesi bu videoyu izleyince nasıl kahrolurlar rabbim sabırlar verdin inş.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Ülkemizde o kadar çok diplomali cahil var devlet bunlara boş maas veriyor sen doktorsun anlayacaksin gitti cocuk allah ailesine sabir versinCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Bir doktor olarak anlayamadıysan diyecek hiç bir şey yok.Cevap Yaz 16 3 Yayından Kaldır
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alıp kavuğu senin başına geçirip keramet kavuktaysa buyur sen bil demeli. bunu bilemezdi hasta yakınından öğrenebilirdi ancak. öyle tv daki gibi mucize doktorluk yok kardeşim.3 Yayından Kaldır
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epilepsi ile bunu ayırt edemiyorsan diplomanı nasıl aldığın sorgulansınCevap Yaz 10 3 Yayından Kaldır
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bana geçen bir hasta getirdiler ilk önce annesine boğazına bişey kaçtı mı diye sordum.2 1 Yayından Kaldır
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insan hayatı bu kadar ucuz işte. . . . . . yazıklar olsunCevap Yaz 4 Yayından Kaldır