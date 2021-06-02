Şirin Ünal kimdir? Şirin Ünal kaç yaşında, nereli? Şirin Ünal hayatı ve biyografisi!

Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Şirin Ünal izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Şirin Ünal kaç yaşında, nereli? Şirin Ünal hayatı ve biyografisi! Şirin Ünal kimdir?

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatler çeken Şirin Ünal hakkında araştırmalar yapılıyor. Şirin Ünal kimdir? Şirin Ünal kaç yaşında, nereli? Şirin Ünal hayatı ve biyografisi!

ŞİRİN ÜNAL KİMDİR?

Sinop/ Ayancık - 1954, Hamdi, Cemile.

Hava Pilot, Tümgeneral; Hava Harp Okulu, Harp Akademileri Komutanlığı Hava Harp Akademisi ile Silahlı Kuvvetler Akademisini bitirdi.

Jet pilotu, filo komutanı, NATO Karargâh Subayı, 5. Ana Jet Üs Harekât Komutanı; Hava Kuvvetleri Komutanlığı Subay Şube Müdürü olarak görev yaptı. 2000 yılında tuğgeneralliğe, 2004 yılında ise tümgeneralliğe terfi etti. Plan Harekât Daire Başkanlığı, 4. Ana Jet Üs Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Harekât Başkanlığı, 1. Hava Kuvveti Komutan Yardımcılığı ve Genelkurmay Komutanlığı Kontrol Daire Başkanlığı görevlerinde bulundu.

24, 25 ve 26. Dönemde İstanbul Milletvekili seçildi. Millî Savunma Komisyonu Başkanvekilliği; Plan ve Bütçe Komisyonu, NATO Parlamenter Asamblesi (NATOPA) Türk Grubu Üyeliği yaptı.

Çok iyi düzeyde İngilizce, orta düzeyde Fransızca bilen Ünal, evli ve 3 çocuk babasıdır.