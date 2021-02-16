Sire Seli tarifi! Demet ve Alişan ile Sabah Sabah Sire Seli nasıl yapılır?
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Sire Seli tarifi! Demet ve Alişan ile Sabah Sabah Sire Seli nasıl yapılır?

16.02.2021 11:19 | Son Güncelleme: 16.02.2021 11:22
Sire Seli tarifi! Demet ve Alişan ile Sabah Sabah Sire Seli nasıl yapılır?

Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programında yapılan Tunceli yöresine ait Sire Seli tarifi! Demet ve Alişan ile Sabah Sabah Sire Seli nasıl yapılır? Sire malzemeleri neler? Sire nasıl yapılır?

Tunceli yöresine ait Sire Seli tarifi! Demet ve Alişan ile Sabah Sabah Sire Seli nasıl yapılır? Sire malzemeleri neler? Sire nasıl yapılır?

SİRE SELİ YEMEĞİ NASIL YAPILIR?

Sire Seli tarifi! Demet ve Alişan ile Sabah Sabah Sire Seli nasıl yapılır?

Unu hamur yoğurma kabına alın. Ortasını havuz gibi açıp tuz ve su ilave ederek yavaş yavaş yoğurun.

Hamurdan bezeler koparıp orta kalınlıkta yufkalar açın.

Yufkaları tavada yada sacda arkalı önlü pişirin.

Rulo şeklinde sarıp 3 cm arayla hepsini kesin.

Ruloları dik olarak geniş ve derin kenarlı bir kaba yan yana sıkıca dizerek yerleştirin.

Bir yandan da sarımsakları ezip yoğurtla güzelce pürüzsüz olana kadar çırpın tuzunu da ekleyin. Rulo yapılan yufkaların üzerine dökün.

Tuzlu tereyağını bir tavada pembeleşinceye kızdırın.

Yağı yoğurdun üzerine gezdirip Pulbiber serpip servis yapın.

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