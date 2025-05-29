Kamuoyunda Şırdancı Mehmet lakabıyla kendini tanıtan Mehmet Çubuk, iddialara göre karısını darp etti. Şırdancı Mehmet neden gözaltına alındı, eşini darbetti mi?

ŞIRDANCI MEHMET NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Kamuoyunda Şırdancı Mehmet lakabıyla kendini tanıtan Mehmet Çubuk, iddialara göre karısını darp etti. Kıskançlık sebebiyle çıktığı iddia edilen tartışma kısa sürede fiziksel saldırıya döndüğü iddia edildi.

İddialara göre; kıskançlık krizi yaşayan Mehmet Çubuk ile eşi arasında yaşanan tartışma, kısa sürede büyüyerek fiziki şiddete dönüştü. Olay sonrası genç kadının vücudunda çok sayıda darp izi ve lezyon oluştuğu ileri sürüldü.

Çok sayıda şiddet izine rastlanan Hanım Çubuk, polis ekiplerine şikayeti sonucu Şırdancı Mehmet lakaplı Mehmet Çubuk emniyet ekiplerince gözaltına alındı.