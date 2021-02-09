Sırbistan, Kovid-19 aşısının ikinci doz uygulamasına başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Sırbistan, Kovid-19 aşısının ikinci doz uygulamasına başladı

09.02.2021 16:10 | Son Güncelleme: 09.02.2021 16:14

Sırbistan'da bugün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının ikinci doz uygulamasına başlandı.

Sırbistan'da bugün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının ikinci doz uygulamasına başlandı. Kitlesel aşılamaya 19 Ocak 2021'de başlayan Balkan ülkesi Sırbistan'da bugün itibariyle Çin aşısı Sinopharm ile ikinci doz aşı uygulaması yapıldı. Bugüne kadar 534 bin kişinin aşılandığı ülkede, sağlık çalışanı ile yaşlı bakım evlerinde kalan 22 bin kişi ise ikinci dozu alarak aşılama sürecini tamamladı.

Sırbistan, Kovid-19 aşısının ikinci doz uygulamasına başladı
Sırbistan, Kovid-19 aşısının ikinci doz uygulamasına başladı
Sırbistan, Kovid-19 aşısının ikinci doz uygulamasına başladı
Sırbistan, Kovid-19 aşısının ikinci doz uygulamasına başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Filip Stevanovic

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali Çelebi Mustafa Şentop Mehmet Kasapoğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Ali Sunal Ezgi Mola Neslihan Atagül Serenay Sarıkaya
Spor Ömer Ali Mesut Özil Ersun Yanal Ünal Karaman İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler İzmir İstifa Yangın Fırtına
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sırbistan, Kovid-19 aşısının ikinci doz uygulamasına başladı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.2.2021 16:14:35. #1.15#
title