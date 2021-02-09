Sırbistan, Kovid-19 aşısının ikinci doz uygulamasına başladı
09.02.2021 16:10 | Son Güncelleme: 09.02.2021 16:14
Sırbistan'da bugün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının ikinci doz uygulamasına başlandı.
Sırbistan'da bugün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının ikinci doz uygulamasına başlandı. Kitlesel aşılamaya 19 Ocak 2021'de başlayan Balkan ülkesi Sırbistan'da bugün itibariyle Çin aşısı Sinopharm ile ikinci doz aşı uygulaması yapıldı. Bugüne kadar 534 bin kişinin aşılandığı ülkede, sağlık çalışanı ile yaşlı bakım evlerinde kalan 22 bin kişi ise ikinci dozu alarak aşılama sürecini tamamladı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Filip Stevanovic