Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ortak basın toplantısında konuştu: (1)

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, "Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Bosna Hersek'in toprak bütünlüğüne son derece saygılı olduğumuzu söyledim." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Vucic, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde baş başa görüşme, 3. Türkiye- Sırbistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Oturumu ve iki ülke arasında bir dizi anlaşmaların imza törenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Türkiye ile Sırbistan arasındaki ticari ilişkilerin sürekli geliştiğini belirten Vucic, "Geçen sene aslında (Türkiye ile) ticaret hacmimiz tarihin en iyi ivmesini yakaladı." ifadesini kullandı.

Vucic, Kovid-19 salgınına rağmen iki ülke arasındaki ticaretin geçen yıl yaklaşık yüzde 34 artışla 2 milyar dolara ulaştığını, hedeflerinin 5 milyar doları yakalamak olduğunu kaydetti.

Sırbistan'da iş yapacak Türk şirketlerine kapılarının açık olduğunu dile getiren Vucic, Türk yatırımcıları ülkesine davet etti.

Türk şirketlerinin ülkesinde yaptığı yatırımların kendileri için oldukça önemli olduğuna ve bu yatırımları memnuniyetle karşıladıklarına vurgu yapan Vucic, söz konusu yatırımlardan bazı örnekler verdi.

"Dayton Anlaşması'na uyulması çok önemli"

Vucic, Bosna Hersek'teki son durumun ve Boşnaklara mesajının sorulması üzerine, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birçok konuyu ele aldıklarını belirterek, "Burada güvenlik çok önemli. Dayton Anlaşması'na uyulmasının çok önemli olduğunu söyledim. Bu konuda iyi anlaştığımızı düşünüyorum. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Bosna Hersek'in toprak bütünlüğüne son derece saygılı olduğumuzu söyledim." diye konuştu.

Sırp Cumhuriyeti (Republika Sırpska entitesi) çıkarlarının da önemli olduğunu ve bunun da Dayton Anlaşması'nın içinde yer alan bir husus olduğunu söyleyen Vucic, "Güvenliği ancak bu şekilde koruyabiliriz." dedi.

Vucic, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerinin Sırbistan medyasınca, kendisinin sözlerinin de Bosna Hersek medyasınca güvensizlik ortamı nedeniyle farklı şekilde algılanabileceğini belirterek, bunun ortak çalışmayla atlatılabileceğini düşündüğünü söyledi.???????

(Sürecek)