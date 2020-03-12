Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, koronavirüs açıklaması yaparken öksürük krizine girdi
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Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, koronavirüs açıklaması yaparken öksürük krizine girdi

Türkiye'ye sıçradığı açıklanan koronavirüs, tüm dünyayı etkisi altına almaya devam ediyor. İran, Avrupa ve ABD gibi birçok yerde siyasetçileri de etkisi altına alan virüsle ilgili açıklama yapan Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, basın toplantısı sırasında öksürük krizine girdi. Öksürük, virüsün başlıca belirtileri arasında yer alıyor.

12.03.2020 17:13 | Son Güncelleme: 12.03.2020 17:37
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, koronavirüs açıklaması yaparken öksürük krizine girdi

Çin'de ortaya çıkan ve 5 bine yakın insanın hayatını kaybetmesin yol açan son olarak Türkiye'de de görülen koronavirüs dünyayı tehdit etmeye devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın ölümcül virüse yakalandığı iddiaları gündemdeki sıcaklığını korurken son olarak Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in son görüntüsü tedirgin etti.

VUCIC'IN ZOR ANLARI

Son olarak Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in koronavirüs ile ilgili açıklamalar yaptığı bir toplantıda yaşadığı zor anlar gündeme oturdu. Vucic'in soruları yanıtlarken sert bir şekilde öksürdüğü gözlerden kaçmadı. Öksürük, virüsün başlıca belirtileri arasında yer alıyor.

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Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, koronavirüs açıklaması yaparken öksürük krizine girdi

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Aleksandar Vucic'in zor anları, koronavirüs açıklaması yaparken öksürük krizine girdi

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