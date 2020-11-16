Sir-Dav ft. Defkhan -Kalash şarkı sözleri | Massaka Defkhan Sir Dav Kalaş sözleri
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Sir-Dav ft. Defkhan -Kalash şarkı sözleri | Massaka Defkhan Sir Dav Kalaş sözleri

16.11.2020 18:22 | Son Güncelleme: 16.11.2020 18:26
Sir-Dav ft. Defkhan -Kalash şarkı sözleri | Massaka Defkhan Sir Dav Kalaş sözleri

Rap dünyasının sevilen isimlerinden biri olan Massaka, Königrasse Label'ın yeni sanatçısı Sir-Dav'ın ilk single çalışmasını kendi Youtube hesabından paylaştı. Massaka Defkhan Sir Dav Kalaş sözleri nelerdir?

Türk rap camiasının en sevilen isimlerinden olan Massaka ve Defkhan, Königrasse Label'ın yeni üyesi olan Sir Dav'ın şarkısını paylaştı ve ilk dakikadan binlerce beğeni aldı. Peki, Sir-Dav ft. Defkhan -Kalash şarkı sözleri nelerdir?

SİR DAV DEFKHAN KALASH SÖZLERİ NELERDİR?

Şarkı sözleri geliyor...

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