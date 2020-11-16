Sir-Dav ft. Defkhan -Kalash şarkı sözleri | Massaka Defkhan Sir Dav Kalaş sözleri

Rap dünyasının sevilen isimlerinden biri olan Massaka, Königrasse Label'ın yeni sanatçısı Sir-Dav'ın ilk single çalışmasını kendi Youtube hesabından paylaştı. Massaka Defkhan Sir Dav Kalaş sözleri nelerdir?