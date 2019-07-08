Sinop'un turizmde hedefi Ankara

Sinop Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Ahmet Çobanoğlu, turizmde ilk hedeflerinden birinin Ankara olduğunu belirterek, "Çünkü Ankara'nın Sinop için gerçekten çok önemli bir pazar olduğunu düşünüyorum. Bunun sebebi Ankara'ya en yakın deniz kıyılarından birisi Sinop" dedi.

Sinop'un turizmini değerlendiren Ahmet Çobanoğlu, "Bizim Sinop olarak nasıl olsa yazın turist geliyor, yazın için tanıtıma gerek yok, sonrası için tanıtım yaparız diyorduk. Fakat yazın da gelmeyebiliyor. Demek ki turizmin reklamının zamanı yok. Zamanında doğru tanıtım önemli. Biz bu sene biraz geç bir hamle olmakla birlikte bir turizm eylemi planı hazırladık. Bununla bizim ilk hedeflerimizden biri Ankara. Çünkü Ankara'nın Sinop için gerçekten çok önemli bir pazar olduğunu düşünüyorum. Bunun sebebi Ankara'ya en yakın deniz kıyılarından birisi Sinop. Diğer yakın deniz kıyısı yerlere kıyasla ise daha zengin, çeşitli bir yer olması Sinop u önde tutuyor. Biz bunu Ankaralılara anlatmak istiyoruz. Gelen herkes aslında Sinop ne kadar yakınmış diyor çünkü insanların aklında eskiden kalma yol mesafesi çok fazla sanki Sinop burada değil de Ardahan'daymış gibi bir anlayış var. Gelenler görüyor ki aslında 400 km'lik bir yol çok fazla değil. Bu bizim için bir başlangıç, bunu biz devam ettireceği. Zaten burada önemli olan devamlılık" diye konuştu.

Çobanoğlu, konaklama problemini çözmek için Sinop'un büyük bir otele ihtiyacının olduğunu sözlerine ekledi. - SİNOP

Kaynak: İHA