Sinop'taki gurbetçi vatandaşların karantina süreleri sona erdi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Sinop'taki gurbetçi vatandaşların karantina süreleri sona erdi

Sinop'taki gurbetçi vatandaşların karantina süreleri sona erdi
05.05.2020 12:55 | Son Güncelleme: 05.05.2020 12:56

- Sinop'taki gurbetçi vatandaşların karantina süreleri sona erdi Yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Almanya'dan Sinop'a gelen ve karantina sürecini tamamlayan gurbetçi vatandaşlar, memleketlerine uğurlandı.

- Sinop'taki gurbetçi vatandaşların karantina süreleri sona erdi

SİNOP - Yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Almanya'dan Sinop'a gelen ve karantina sürecini tamamlayan gurbetçi vatandaşlar, memleketlerine uğurlandı.

Kovid-19 nedeniyle alınan tedbirler kapsamında Almanya'dan Sinop'a getirilen ve Sinop Mahmut Kefevi Kız Yurduna yerleştirilen 237 kişinin karantina süreci tamamlandı.

Yurttan ayrılanlardan bazıları karantinada geçirdikleri süre içinde kendilerine sunulan hizmet ve yakın ilgiden dolayı duydukları memnuniyeti görevlilere ifade etti.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Bilge Şimşek, "Almanya'da değişim öğrencisi olarak bir süre kaldım. Ülkemize döndüm ve KYK Sinop Kız Yurdunda 14 gün ağırlandık. Bu süre boyunca çok güzel ağırlandık. Her şey çok güzeldi. Bizim için bu süreç tatil gibi geçti. Burayı gerçekten özleyeceğiz. Ayrıca bir sporcu olarak burada çok destek gördüm. Özellikle Gençlik ve Spor İl Müdürü Kazım Açıkbaş'a çok teşekkür ediyorum. Her şey çok güzeldi. Herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Yetkililerin sosyal mesafe kuralına dikkat ederek uğurladığı 237 kişi, 12 araçla memleketlerine yolcu edildi.

Sinop'taki gurbetçi vatandaşların karantina süreleri sona erdi

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Korona teşhisi konulan hemşire, tırnaklarındaki değişimden kalp hastası olduğunu anladı Haber
Korona teşhisi konulan hemşire, tırnaklarındaki değişimden kalp hastası olduğunu anladı
Korona bitmeden yeni tehlikenin çanları çalıyor! 7 ilimize tsunami uyarısı Haber
Korona bitmeden yeni tehlikenin çanları çalıyor! 7 ilimize tsunami uyarısı
Fenomen Murat Övüç'ten Nur Yerlitaş itirafı: Beni o meşhur etti, cebime demet demet para koyardı Haber
Fenomen Murat Övüç'ten Nur Yerlitaş itirafı: Beni o meşhur etti, cebime demet demet para koyardı
Vatandaşa soruldu: Bugün seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? Haber
Vatandaşa soruldu: Bugün seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?
11 Mayıs'ta açılacak AVM'lerin işleyiş haritası çizildi! Yetkili isim tek tek anlattı Haber
11 Mayıs'ta açılacak AVM'lerin işleyiş haritası çizildi! Yetkili isim tek tek anlattı
Sanatçı Haluk Levent'in çağrısıyla gecekonduda yaşayan Ülker teyze, yeni evine kavuştu Haber
Sanatçı Haluk Levent'in çağrısıyla gecekonduda yaşayan Ülker teyze, yeni evine kavuştu
Şarkıcı Ebru Polat, Nihat Hatipoğlu'nun programına video göndererek soru sordu
Şarkıcı Ebru Polat, Nihat Hatipoğlu'nun programına video göndererek soru sordu
Bahar Şahin, yeni yaşını cesur mini elbiseli pozuyla kutladı
Bahar Şahin, yeni yaşını cesur mini elbiseli pozuyla kutladı
Yılmaz Erdoğan, Acun Ilıcalı'yı aradı: Ersin'in köpeğinin öldüğünü söylersek adamı kaybedebiliriz
Yılmaz Erdoğan, Acun Ilıcalı'yı aradı: Ersin'in köpeğinin öldüğünü söylersek adamı kaybedebiliriz
Kumar baskınında dolaptan yakalanan kadından pes dedirten savunma: Esnafım ben
Kumar baskınında dolaptan yakalanan kadından pes dedirten savunma: Esnafım ben
Ambulans helikopterin tarlalarına inmesine izin vermeyen kadın suskunluğunu bozdu
Ambulans helikopterin tarlalarına inmesine izin vermeyen kadın suskunluğunu bozdu
14 yaşındaki kızını, sevgilisiyle birlikte olmaya zorlayan ahlaksız anne için tutuklama kararı
14 yaşındaki kızını, sevgilisiyle birlikte olmaya zorlayan ahlaksız anne için tutuklama kararı
İstanbul Berberler Odası Başkanı, usturayla sakal tıraşının salgın bitene kadar yasaklanmasını istiyor
İstanbul Berberler Odası Başkanı, usturayla sakal tıraşının salgın bitene kadar yasaklanmasını istiyor
Eşini öldüren 70 yaşındaki adam, intihar etti
Eşini öldüren 70 yaşındaki adam, intihar etti
Alkol niyetine kolonya içen şahıs, hayatını kaybetti
Alkol niyetine kolonya içen şahıs, hayatını kaybetti
Kumar baskınında yakalanmamak isteyen şahıs, ağaca çıktı
Kumar baskınında yakalanmamak isteyen şahıs, ağaca çıktı
Şarkıcı Nilay Dorsa, akıma uyarak evinin terasında güneşlendi
Şarkıcı Nilay Dorsa, akıma uyarak evinin terasında güneşlendi
İBB, lise ve üniversite sınavına girecek adaylar için online deneme sınavı düzenleyecek
İBB, lise ve üniversite sınavına girecek adaylar için online deneme sınavı düzenleyecek
Koronavirüsü yarasalardan insanlara taşıyan 'aracı hayvan' bulunamayabilir
Koronavirüsü yarasalardan insanlara taşıyan "aracı hayvan" bulunamayabilir
Ligue 1'in tescil edilmesinin ardından Amiens, küme düşme kararının kaldırılması için imza kampanyası başlattı
Ligue 1'in tescil edilmesinin ardından Amiens, küme düşme kararının kaldırılması için imza kampanyası başlattı
Twitter'da 'Turkiye' ve 'Turkey' kullanıcı adları Türkiye'nin olacak
Twitter'da "Turkiye" ve "Turkey" kullanıcı adları Türkiye'nin olacak
Türkiye, 8 ayda 1 milyar 844 milyon dolarlık fındık ihracatı yaptı
Türkiye, 8 ayda 1 milyar 844 milyon dolarlık fındık ihracatı yaptı
Nisan ayında en fazla ihracatı kimya sektörü yaptı
Nisan ayında en fazla ihracatı kimya sektörü yaptı
Ayşe'nin ölümünde sanık doktor tahliye edildi, kararı duyan anne fenalık geçirdi
Ayşe'nin ölümünde sanık doktor tahliye edildi, kararı duyan anne fenalık geçirdi
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 45 seviyelerine ulaştı
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 45 seviyelerine ulaştı
Estudiantes'in Arjantinli futbolcusu Rojo, karantinada ezeli rakip Boca Juniors'un formasıyla görüntülendi
Estudiantes'in Arjantinli futbolcusu Rojo, karantinada ezeli rakip Boca Juniors'un formasıyla görüntülendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Askerlik terhis işlemleri 31 Mayıs'ta başlayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Askerlik terhis işlemleri 31 Mayıs'ta başlayacak
Hangi illere seyahat kısıtlaması kalktı? İşte Erdoğan'ın duyurduğu 7 il
Hangi illere seyahat kısıtlaması kalktı? İşte Erdoğan'ın duyurduğu 7 il
İtalya'da ve İngiltere'de koronavirüs nedeniyle bir günde 483 kişi hayatını kaybetti
İtalya'da ve İngiltere'de koronavirüs nedeniyle bir günde 483 kişi hayatını kaybetti
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs uzun süre bizimle olacak
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs uzun süre bizimle olacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Donald Trump Mustafa Şentop Ekrem İmamoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Irrfan Khan Hande Erçel Demet Akalın Bülent Ersoy
Spor Arda Turan Lionel Messi Emre Belözoğlu Cristiano Ronaldo Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Mayıs Ankara Futbolcu Beşiktaş
Şu an buradasınız: Sinop'taki gurbetçi vatandaşların karantina süreleri sona erdi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.5.2020 13:38:39. #1.14#
title