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Sinop'ta tarım arazileri sular altında kaldı

İhlas Haber Ajansı, Osman Aksu - Yerel
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Sinop'ta tarım arazileri sular altında kaldı Sinop'ta son günlerde etkili olan yağmur yağışları sebebiyle tarım arazileri sular altında kaldı.

SİNOP (İHA) - Sinop'ta tarım arazileri sular altında kaldı

SİNOP - Sinop'ta son günlerde etkili olan yağmur yağışları sebebiyle tarım arazileri sular altında kaldı.

Sinop'ta son günlerde yoğun yağmur ve kar sularının erimesi beraberinde taşkınları getirdi. Abalı köyündeki araziler yoğun yağışlardan dolayı taşkına neden oldu. Özellikle Abalı mevkisinde yaşanan taşkınlar, tarım arazilerini sular altında bıraktı.

Abalı Köyü Muhtarı Yılmaz Özay, "Son yılların en çok kar ve yağmur alan mevsimini geçiriyoruz. Yoğun kar ve yağmur yağışı sebebiyle dere yatağının kanalının yetersiz kalmasıyla araziler su altında kalıyor" dedi.

Sinop'ta tarım arazileri sular altında kaldı

Sinop'ta tarım arazileri sular altında kaldı

Sinop'ta tarım arazileri sular altında kaldı

İhlas Haber Ajansı / Osman Aksu - Yerel

Sinop, Tarım, kar, Yerel, Haberler

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