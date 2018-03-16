Sinop'ta Şehitler İçin Kur'an Okundu

Sinop'ta 18 Mart Çanakkale şehitleri ve tüm şehitlerin ruhuna Kur'an-ı Kerim okundu.

Cuma namazı öncesi okunan Kur'an-ı Kerim şehitlerin ruhuna hediye edildi. Sinop Alaaddin Camisi'de yapılan programda 18 Mart Çanakkale Şehitleri ve tüm şehitlere dua edildi.

Düzenlenen Kur'an-ı Kerim ziyafeti programı kapsamında Sinop Alaaddin Camisi'nde cuma namazı öncesi düzenlenen programa katılımın yoğun olduğu gözlendi. Vatandaşlar Anadolu'nun ilk şehidi Seyyid İbrahim Bilal Hazretleri başta olmak üzere tüm şehitlerin ruhuna dua etti.

Kur'an tilavetine Sinop Valisi Hasan İpek, Vali Yardımcısı Mehmet Tanışır, J. Kd. Alb. Halil Altıntaş, İl Genel Meclisi Başkanı Şükrü Gündoğdu, Aile Sosyal Politikalar Müdürü Melih Keleş, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Kazım Açıkbaş ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cuma namazı sonrası Sinop Valiliği tarafından mevlit şekeri dağıtıldı. - SİNOP