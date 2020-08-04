SİNOP'TA ORMANLIK ALANDA ÇIKAN YANGINDA SOĞUTMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
SİNOP'un Durağan ilçesine bağlı Çatak ve Orta köyündeki ormanlık alanda çıkan yangında soğutma çalışmaları devam ediyor.
04.08.2020 14:04 | Son Güncelleme: 04.08.2020 14:14
SİNOP'un Durağan ilçesine bağlı Çatak ve Orta köyündeki ormanlık alanda çıkan yangında soğutma çalışmaları devam ediyor. Ekipler, hem karadan hem de havadan soğutma çalışmalarini sürdürüyor. Yangın nedeniyle 8 dekarlık alanın zarar gördüğü belirtiliyor.
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SİNOP (DHA)
Kaynak: DHA
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