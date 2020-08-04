SİNOP'TA ORMANLIK ALANDA ÇIKAN YANGINDA SOĞUTMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR SİNOP'un Durağan ilçesine bağlı Çatak ve Orta köyündeki ormanlık alanda çıkan yangında soğutma çalışmaları devam ediyor.

SİNOP'un Durağan ilçesine bağlı Çatak ve Orta köyündeki ormanlık alanda çıkan yangında soğutma çalışmaları devam ediyor. Ekipler, hem karadan hem de havadan soğutma çalışmalarini sürdürüyor. Yangın nedeniyle 8 dekarlık alanın zarar gördüğü belirtiliyor.

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SİNOP (DHA)

Kaynak: DHA