Sinop'ta 28 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı
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Sinop'ta 28 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı

24.03.2021 17:34 | Son Güncelleme: 24.03.2021 17:40

Sinop'ta 28 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı Sinop'un bazı bölgelerinde kar yağışı nedeniyle il genelinde 28 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor.

Sinop'ta 28 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı

SİNOP - Sinop'un bazı bölgelerinde kar yağışı nedeniyle il genelinde 28 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor.

Sinop İl Özel İdaresi'nden alınan bilgiye göre, Ayancık ilçesinde 12, Dikmen'de 6, Boyabat'ta 5, Gerze'de ise 5 köy yolunda ulaşım tamamen kapandı.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri kapalı köy yollarının açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Sinop'ta 28 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı
Sinop'ta 28 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı
Sinop'ta 28 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı
Sinop'ta 28 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA USTA

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