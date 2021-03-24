Sinop'ta 28 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı
24.03.2021 17:34 | Son Güncelleme: 24.03.2021 17:40
Sinop'ta 28 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı Sinop'un bazı bölgelerinde kar yağışı nedeniyle il genelinde 28 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor.
Sinop'ta 28 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı
SİNOP - Sinop'un bazı bölgelerinde kar yağışı nedeniyle il genelinde 28 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor.
Sinop İl Özel İdaresi'nden alınan bilgiye göre, Ayancık ilçesinde 12, Dikmen'de 6, Boyabat'ta 5, Gerze'de ise 5 köy yolunda ulaşım tamamen kapandı.
İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri kapalı köy yollarının açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA USTA