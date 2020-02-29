Sınırda taksicilerle göçmenler arasında kavga çıktı
Pazarkule Sınır Kapısı'na gitmek isteyen bir grup göçmenle, kendilerinin Meriç Nehri tarafına yönlendirildiğini söyleyen taksiciler arasında kavga çıktı. Olay anı kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.
Türkiye'nin Avrupa'ya geçişlere engel olmayacağı yönündeki haberlerin ardından düzensiz göçmenler sınır kapılarına akın etti. Yüzlerce düzensiz göçmen Yunanistan'a geçmek için Edirne'ye gitti.Otobüslerde yer bulamayan göçmenler, çözümü taksilerde buldu.
TAKSİCİLERLE GÖÇMENLER KAVGA ETTİ
Yunanistan'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı'na gitmek isteyen bir grup göçmenle, kendilerinin Meriç Nehri tarafına yönlendirildiğini söyleyen taksiciler arasında tartışma yaşandı.
BİN LİRAYA TAŞIYORLAR
Kişi başı 200 liraya anlaşan taksiciler, 5 kişilik bir ekibi 1000 liraya Edirne'ye taşıyor.