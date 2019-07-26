Sınırda çekildi! İşte çilenin ve çaresizliğin fotoğrafı

İngiliz Reuters haber ajansı, foto-muhabiri Jose Luis Gonzales'in çektiği ve Meksika Sınır Muhafızları'na bağlı bir askere sınırdan geçmelerine izin vermesi için yalvaran Ledy Perez'in özelinde tüm göçmenlerin çilesini yansıtan bir fotoğrafı abonelerine servis etti.

Pazartesi günü alacakaranlıkta çekilen karede, Guatemala'daki memleketinden Meksika'nın sınır kenti Ciudad Juarez'a gelen Ledy Perez çömelmiş ağlarken, altı yaşındaki oğlu Anthony Diaz,meydan okuyan bir tavırla Meksikalı askere bakıyor. Objektife yazlık üniforması içinde bir asker omzundan sarkan tüfeğiyle yansıyor.

SOSYAL MEDYADA YANKI UYANDIRDI

Reuters'ın bu ana ilişkin servis ettiği kareler, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Fotoğraflar, Meksikalı sınır muhafızlarının büyük oranda Orta Amerika'dan ABD'ye geçmeye çalışan göçmenlerin durdurulmasında oynadığı rolü de gözler önüne seriyor.