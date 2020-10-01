Sınır kapısında bin 110 paket kaçak sigara ele geçirildi
01.10.2020 09:36 | Son Güncelleme: 01.10.2020 09:50
Gaziantep'in Karkamış Gümrük Kapısında, Suriye'den Türkiye'ye giren iki araçta yapılan aramada, bin 110paket kaçak sigara ile 2 cep telefonu ele geçirildi.
Gaziantep'in Karkamış Gümrük Kapısında, Suriye'den Türkiye'ye giren iki araçta yapılan aramada, bin 110paket kaçak sigara ile 2 cep telefonu ele geçirildi.
Karkamış Gümrük Muhafaza Kaçakçılık İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, Suriye'den Türkiye'ye giren 2 aracı durdurdu. Araçların gizli bölmelerinde yapılan aramada bin 110 paket kaçak sigara ile 2 adet cep telefonu ele geçirildi. Kaçakçılık olayı ile ilgili olarak araç sürücüleri ifadesinin alınmasından sonra adliyeye sevk edildi.
(İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı