Sinemaya çağıran kampanya

06.03.2020 10:55 | Son Güncelleme: 06.03.2020 10:55

Axis İstanbul AVM, bünyesinde yer alan Cinemaximum salonlarında başlatılan indirimli sinema bileti kampanyasına ev sahipliği yapıyor. Uygun fiyat politikası ve konforuyla Bayrampaşa'da tercih edilen sinema salonlarından birisi olan Axis İstanbul AVM'de bilet fiyatları, halk günü olan Çarşamba günlerinde 13 TL'ye kadar düşerken diğer tüm günler için 15,5 TL olarak uygulanıyor.



Vatan Caddesi ile E-5'in kesiştiği noktada, Bayrampaşa Metro İstasyonu'nun hemen yanında bulunan alışveriş merkezi bahara yepyeni kampanyalarla girdi. Alışveriş merkezi bünyesinde yer alan Cinemaximum sinemalarında başlatılan bilet kampanyası ziyaretçiler tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.



Alışveriş merkezi halk günü olarak belirlenen Çarşamba günleri 13 TL, diğer tüm günler için ise 15,5 TL'den sunulan bilet fiyatlarıyla ziyaretçilerine hem uygun hem de rahat bir sinema keyfi yaşatıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA