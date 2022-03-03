Sinemadaki özel odada cinsel istismara tutuklama

POLATLI, ANKARA (DHA) - ANKARA'da, sinema salonunda kiraladığı özel odada B.A. (15) adlı kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen B.Ş.G. (25) tutuklandı.

Polatlı ilçesinde yaşayan B.Ş.G., sosyal medyadan tanıştığı B.A. adlı kız çocuğu ile buluştu. Kızılay'da sinema salonunda 2 kişilik özel oda kiralayan B.Ş.G., buraya getirdiği B.A.'ya cinsel istismarda bulundu. B.A.'nın olayı anlattığı ailesi, savcılığa başvurdu. Çocuk İzleme Merkezi'nde ifadesi alınan B.A., B.Ş.G.'den şikayetçi olmadığını söyledi ancak savcı, 18 yaşından küçük olması nedeniyle soruşturma başlattı. Gözaltına alınan B.Ş.G., savcılık sorgusunun ardından 'cinsel istismar' suçlamasıyla çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza mahkemesince tutuklandı.