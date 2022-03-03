Sinemadaki özel odada cinsel istismara tutuklama - Haberler

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Sinemadaki özel odada cinsel istismara tutuklama

Demirören Haber Ajansı, Haluk Karaaslan - Güncel
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Sinemadaki özel odada cinsel istismara tutuklama

ANKARA'da, sinema salonunda kiraladığı özel odada B.A. (15) adlı kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen B.Ş.G. (25) tutuklandı.

POLATLI, ANKARA (DHA) - ANKARA'da, sinema salonunda kiraladığı özel odada B.A. (15) adlı kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen B.Ş.G. (25) tutuklandı.

Polatlı ilçesinde yaşayan B.Ş.G., sosyal medyadan tanıştığı B.A. adlı kız çocuğu ile buluştu. Kızılay'da sinema salonunda 2 kişilik özel oda kiralayan B.Ş.G., buraya getirdiği B.A.'ya cinsel istismarda bulundu. B.A.'nın olayı anlattığı ailesi, savcılığa başvurdu. Çocuk İzleme Merkezi'nde ifadesi alınan B.A., B.Ş.G.'den şikayetçi olmadığını söyledi ancak savcı, 18 yaşından küçük olması nedeniyle soruşturma başlattı. Gözaltına alınan B.Ş.G., savcılık sorgusunun ardından 'cinsel istismar' suçlamasıyla çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza mahkemesince tutuklandı.


Demirören Haber Ajansı / Haluk Karaaslan - Güncel

Polatlı, Güncel, Haberler

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