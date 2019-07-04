Sinema - Tolkien

- Filmin Fragmanı İSTANBUL - Dome Karukoski'nin yönetmen koltuğunda oturduğu Tolkien, Dünya edebiyatının genel seyrini değiştirmenin yanı sıra eserleriyle sinema tarihine de büyük ilham kaynağı olan J.R.R. Tolkien'in ilk gençlik yıllarını, dostluklarını, aşkını, savaşı deneyimleyini ve Orta Dünya'yı şekillendirdiği dönemi konu ediniyor.

Kaynak: AA