Sinema "Ehrimen: Kanlı Yol"
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Sinema "Ehrimen: Kanlı Yol"

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Kovid-19 salgını önlemleri kapsamında kademeli normalleşmenin 3. etabının hayata geçirilmesiyle faaliyetlerine yeniden başlayan sinema solanlarında, yarın 3'ü yerli 9 film gösterime girecek.

Kovid-19 salgını önlemleri kapsamında kademeli normalleşmenin 3. etabının hayata geçirilmesiyle faaliyetlerine yeniden başlayan sinema solanlarında, yarın 3'ü yerli 9 film gösterime girecek.

"Ehrimen: Kanlı Yol"

Kemal Danacı'nın yönetmenliğini üstlendiği; Erol Sertel, Mustafa Aydın, Sevim Çömlek, Duhan Çetin ve Metin Köse'nin rol aldığı "Ehrimen: Kanlı Yol", korku ve gerilim meraklılarının ilgisini çekmeye aday.

Sinema 'Ehrimen: Kanlı Yol'
Sinema 'Ehrimen: Kanlı Yol'
Sinema 'Ehrimen: Kanlı Yol'
Sinema 'Ehrimen: Kanlı Yol'

Kaynak: Anadolu Ajansı

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