Sinema - Durgun Su

Fragman "Durgun Su" Tom McCarthy'nin yönettiği; Matt Damon, Abigail Breslin, Camille Cottin, Deanna Dunagan ve Robert Peters'ın rol aldığı "Durgun Su" Türk izleyicisi ile buluşacak.

Fragman "Durgun Su"

Tom McCarthy'nin yönettiği; Matt Damon, Abigail Breslin, Camille Cottin, Deanna Dunagan ve Robert Peters'ın rol aldığı "Durgun Su" Türk izleyicisi ile buluşacak.

Başrolünü Oscar ödüllü Amerikalı oyuncu Matt Damon'ın üstlendiği film, Marsilya'da okuyan kızı Allison'ın, işlemediğini iddia ettiği bir cinayetin zanlısı olarak tutuklanması sonucu kızını hapisten çıkarmak adına soluğu Fransa'da alan bir babanın hikayesini anlatıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı