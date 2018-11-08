Sinema - "Batlır"

Stare Yıldırım'ın yönetmen koltuğunda oturduğu Batlır, fiziki farklılıkları olan Batlır'ın ameliyat olmak için bilgi yarışmasına katılmasını ve akabinde dünyanın en yalnız balinası olarak bilinen 52 Hertz'in kendisine eşlik etmesini konu ediniyor.

Annesinin hamileliği boyunca çok fazla karpuz yediğinden dolayı kafasının karpuz şeklinde olduğuna inanan Batlır, tehlikeli bir ameliyat olmak ve bu fiziki farklılığını ortadan kaldırmak ister. Ameliyat olabilmek için gereken parayı kazanmak için bilgi yarışmasına katılmaya karar verir ancak fiziki farklılığı sebebiyle ekran başına çıkmaya çok da hazır olmamasına rağmen ısrarcı olduğu o parayı kazanmak için bir mücadeleye atılır.