Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 4'ü yerli 9 film vizyona girecek.

Angelina Jolie, Gemma Chan, Salma Hayek, Richard Madden ve Kumail Nanjiani'nin başrollerinde oynadığı "Eternals" izleyici ile buluşacak.

"Nomadland" filmi ile Oscar'da "En İyi Yönetmen" ödülüne layık görülen Chloe Zhao'nun yönetmen koltuğunda oturduğu film, tarih boyunca insanlığı koruyup gelişiminde katkıları olan olağanüstü güçlere sahip Eternalların hikayesini anlatıyor.

Chloe Zhao'nun senaryosunu Patrick Burleigh, Ryan Firpo ve Kaz Firpo ile birlikte kaleme aldığı yapım, macera ve aksiyon meraklılarını sinema salonlarına çekmeyi amaçlıyor.