Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş Ramazan Bayramı'nı kutladı
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Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş Ramazan Bayramı'nı kutladı

Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş Ramazan Bayramı'nı kutladı
Bültenler - Haberler | Güncel

Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş Ramazan Bayramı dolayısı ile bir mesaj yayımladı.

Bedenen uzak ama gönüllerin bir olduğu bir bayram olacağını belirten Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş " Gönüllerin coştuğu 11 ayın sultanı mübarek Ramazan. 30 gün boyunca oruçlarımızı tuttuk. Teravihlerimizi evimizde kıldık. Pandemi dolayısı ile iki yıldan beri farklı bir Ramazan yaşadık. Netice de Bayrama ulaştık. Rabbim küslerin barıştığı, insanların ne olduğunu ne olmadığını, aslında sudan yaratılmış bir varlık olduğunu aciz bir varlık olarak hayatına devam ettiğini öğrenmiş olduğumuz bir Ramazanı geride bıraktık. Aç olanların halini bilmek, sabırla iftarı bekleyip iftar edebilmeyi beklemenin mutluluğunu yaşayabilmek, paylaştığımız, sadakamızı, fitremizi verdiğimiz bir ayı geride bırakıp bayrama ulaştık. Rabbim bayramımızı mübarek eylesin. Virüs illetinden bir an önce kurtulduğumuz, tüm dünyada kardeşçe yaşadığımız günlere tez zamanda ulaşmak dileğiyle.

Bayram sevinçtir, bayram kucaklaşmaktır, bayram birbirine yakınlaşmaktır. Ama bu bayram geçen bayram da olduğu gibi, el öpmekten uzak, sarılmaktan uzak, gidip gelmekten uzak, sadece telefonla, sadece gönüller bir olsun diyerek, uzaktan selamlaşarak, uzaktan bayramlaşarak bir bayramı daha birlikte geçireceğiz. Sağlığımız için, maalesef biraz uzak kalacağız. Bedenen uzak kalacağız, ama ruhen bir olacağız. Gönüllerimizin bir olması, bedenlerimizin ayrı kalması temennisi ile Ramazan Bayramınız kutlu olsun." Dedi.

Kaynak: Bültenler

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