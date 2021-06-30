Sincik Belediye Başkanı Korkut'tan, Başkanımıza Ziyaret
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Sincik Belediye Başkanı Korkut'tan, Başkanımıza Ziyaret

Sincik Belediye Başkanı Korkut'tan, Başkanımıza Ziyaret
Habermetre - Haberler | Toplum

Sincik Belediye Başkanı Mehmet Korkut, Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Sincik Belediye Başkanı Mehmet Korkut, Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Sincik Belediye Başkanı Mehmet Korkut, Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç'ı makamında ziyaret etti.

Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette konuşan Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç, yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Sincik Belediye Başkanı Mehmet Korkut'a teşekkür etti.

Sincik Belediye Başkanı Korkut ise misafirperverliğinden ötürü Başkanımıza teşekkür etti.

Kaynak: Habermetre

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