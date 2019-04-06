Sınava Cebinde Mermilerle Geldi, Gözaltına Alındı

SAMSUN'un Bafra ilçesinde açıköğretim sınavına cebinde unuttuğu tabanca mermileri ile gelen Yusuf K. (22), gözaltına alındı.

Emirefendi Mahallesi'ndeki İmam Hatip Ortaokulu'na açık öğretim sınavı için gelen Yusuf K.'nın polis tarafından yapılan üst aramasında, cebinden 3 mermi çıktı. Gözaltına alınan Yusuf K. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Polisin incelemesinde, mermilerin 2'sinin 9 milimetre, diğerinin ise 45 kalibre olduğu belirlendi. İfadesinde mermileri cebinde unuttuğu söyleyen Yusuf K., savcılık talimatı ile serbest bırakıldı.

- Samsun

Kaynak: DHA