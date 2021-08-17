Sinan Meydan kimdir? Sinan Meydan kaç yaşında, aslen nerelidir?

Son dönemde vatandaşlar tarafından en çok merak edilen isimler arasında yer alan Sinan Meydan, vatandaşlar tarafından araştırılmaktadır. Peki, Sinan Meydan kimdir? Sinan Meydan kaç yaşında, aslen nerelidir?

Yüksek öğrenimini ise 1993-97 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nde tamamlayan Sinan Meydan ile ilgili vatandaşlar internette en çok "Sinan Meydan kimdir? Sinan Meydan kaç yaşında, aslen nerelidir?" sorularını aratmaktadır. İşte Sinan Meydan ile ilgili detaylı bilgiler.

SİNAN MEYDAN KİMDİR?

Sinan Meydan 1975 yılında Şavşat'da doğmuştur. Türk tarihçi ve yazar.

İlk ve orta öğrenimini Artvin'in Şavşat ilçesinde, yüksek öğrenimini ise 1993-97 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nde tamamlamıştır. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

1997 yılından beri Eski Türk Tarihi, Atatürk ve Cumhuriyet tarihi üzerine araştırmalar yapmakta olan Meydan, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türkiye Cumhuriyeti Tarih Ana bilim Dalında yüksek lisans yapmıştır. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

Kitaplarında ağırlıklı olarak Atatürk'ün hayatı, tarih ve dil çalışmaları ve Cumhuriyet tarihini incelemiştir. Bir ara yakın tarih dersleri de veren Sinan Meydan Sözcü'de yazmaktadır.