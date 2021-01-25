Sinan Çalışkanoğlu doğum gününü Tohum Otizm Vakfına bağışlıyor!
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Sinan Çalışkanoğlu doğum gününü Tohum Otizm Vakfına bağışlıyor!

25.01.2021 23:46 | Son Güncelleme: 25.01.2021 23:50
Sinan Çalışkanoğlu doğum gününü Tohum Otizm Vakfına bağışlıyor!

Oyuncu Sinan Çalışkanoğlu, sosyal medya hesabından yaklaşan doğum günü ile ilgili bir ricada bulundu. Corona virüsü salgını nedeniyle evinden çıkmayan ve bu yüzden de herhangi bir kutlama yapmayacak olan ünlü oyuncu, Tohum Otizm Vakfı'na bağış yapılmasını istedi

Yeni yaşına basacak olan Çalışkanoğlu, doğum günü kutlaması yerine için Tohum Otizm Vakfı'na bağış yapılmasını istedi. Sosyal medya hesabından çoçukluk fotoğrafını paylaşan ünlü oyuncu: Sevgili Dostlarım, Hangi hediye otizmli bir çocuğun hayatını değiştirmekten daha değerli olabilir? 26 Ocak Salı benim doğum günüm. Bu doğum günümde hediye istemiyorum, bana vereceğiniz en anlamlı, en güzel hediye otizmli çocuklara eğitim desteği olacak. Tohum Otizm Vakfına doğum günü hediyem olarak büyük küçük demeden yapacağınız bağışları bekliyorum. Otizmli çocuklar için EĞİTİM haktan da öte TEK ÇARE. Otizmli çocukların tek tedavileri olan yoğun, özel ve sürekli eğitimlerine devam edebilmeleri için desteğinize ihtiyaçları var. Sizlerin desteğiyle doğum günüm iyilik günüm olsun… Doğum günüm otizmli çocuklara umut olsun… Sevgilerimle Sinan Çalışkanoğlu

Kaynak: Snob Magazin

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