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Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı'dan bebek provası

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Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı'dan bebek provası

Yeni evli çift Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı, yakın arkadaşlarının kızları için düzenlediği doğum günü partisine katıldı.

Geçtiğimiz gün güzellik salonu sahibi Sonay Ölçücüer'in kızı Alisa'nın 2. yaşı için Nişantaşı Cabbar'da doğum günü partisi düzenlendi.

"BEBEK PROVASI MI?"

Minik Alisa ile partide yakından ilgilenen Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı, eğlenceli pozlar verdi. Çiftin bu halleri "Bebek provası mı?" sorularını akıllara getirdi.

Yaklaşık iki saat süren doğum günü partisine katılan isimler arasında Hazal Subaşı ve Gül Erçetingöz'de yer aldı.

Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı'dan bebek provası

Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı'dan bebek provası

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