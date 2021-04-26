Şimşek, Yıldırım operasyonlarında şehit sayısı 2 oldu

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen Pençe- Yıldırım Harekatı'nda teröristlerle çıkan çatışmada 1 askerin şehit olduğu, el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucunda ise 1 askerin yaralandığını, Pençe- Şimşek, Yıldırım Operasyonlarında şehit sayısının 2 olduğunu duyurdu.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen Pençe- Yıldırım Harekatı'nda teröristlerle çıkan çatışmada 1 askerin şehit olduğu, el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucunda ise 1 askerin yaralandığını, Pençe- Şimşek, Yıldırım Operasyonlarında şehit sayısının 2 olduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Irak'ın kuzeyinde 26 Nisan 2021 tarihinde Pençe- Yıldırım Harekatı kapsamında teröristlerle çıkan çatışmada 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, el yapımı patlayıcıya (EYP) basma neticesinde 1 kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilmiştir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimiz için acil şifalar dileriz. Pençe- Şimşek, Yıldırım operasyonlarında şehit sayımız 2 olmuştur" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı