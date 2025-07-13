Simitçi, Lokumcu, Buzcu, Kalaycı Topkapı Sarayı'nda mutfakta görev aldı mı?
Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması yeni bölümleriyle ATV ekranlarında yayınlanıyor. Son bölümü ile merak uyandıran yarışmada Hangisi tarih boyunca Topkapı Sarayı'nda görev almış mutfak çalışanlarının ünvanlarından biri değildir? sorusunun cevabı araştırıldı. Peki Hangisi tarih boyunca Topkapı Sarayı'nda görev almış mutfak çalışanlarının ünvanlarından biri değildir?
ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Hangisi tarih boyunca Topkapı Sarayı'nda görev almış mutfak çalışanlarının ünvanlarından biri değildir? sorusu soruldu. Peki, Kim Milyoner Olmak İster Hangisi tarih boyunca Topkapı Sarayı'nda görev almış mutfak çalışanlarının ünvanlarından biri değildir? sorusu cevabı nedir?
HANGİSİ TARİH BOYUNCA TOPKAPI SARAYI'NDA GÖREV ALMIŞ MUTFAK ÇALIŞANLARININ ÜNVANLARINDAN BİRİ DEĞİLDİR?
A: Simitçi
B: Lokumcu
C: Buzcu
D: Kalaycı
Cevap : B