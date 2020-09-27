Simitçi gibi davranıp bayılma numarası yapan ve vatandaşlardan para alan kişiye para cezası kesildi
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Simitçi gibi davranıp bayılma numarası yapan ve vatandaşlardan para alan kişiye para cezası kesildi

27.09.2020 00:58 | Son Güncelleme: 27.09.2020 01:03
Simitçi gibi davranıp bayılma numarası yapan ve vatandaşlardan para alan kişiye para cezası kesildi

Simitçi gibi davranıp bayılma numarası yapan ve vatandaşları dolandırdığı iddia edilen bir kişiye 4 bin 237 lira idari para cezası kesildi.

Simitçi gibi davranıp bayılma numarası yapan ve vatandaşları dolandırdığı iddia edilen bir kişiye 4 bin 237 lira idari para cezası kesildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, simitçi gibi davranıp bayılma numarası yapan ve yardıma gelen vatandaşları dolandıran kişiye ait görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğünce çalışma başlatıldı. Yakalanan E.H'nin, daha önce hakkında 13 kez adli ve idari işlem yapıldığı ve aynı yöntemle birçok vatandaşın duygularını sömürerek dolandırdığı belirlendi. Emniyete götürülen E.H. hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ile 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefetten 4 bin 237 lira idari para cezası kesildiği öğrenildi. Açıklamada, "İyi niyetinizin suistimaline izin vermeyin. Bu ve buna benzer bir olayla karşılaşmanız durumunda lütfen bize bildirin" denildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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