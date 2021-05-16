Simge'den yıllar sonra gelen itiraf: Şarkıyı Murat kaptı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Simge'den yıllar sonra gelen itiraf: Şarkıyı Murat kaptı

Simge'den yıllar sonra gelen itiraf: Şarkıyı Murat kaptı
Hürriyet - Haberler | Magazin

Sağın, Murat Boz'un 2011 yılında yayınladığı "Geri Dönüş Olsa" şarkısını ilk kendisinin söylediğini itiraf etti: "O şarkı yıllar önce bendeydi.

Sağın, Murat Boz'un 2011 yılında yayınladığı "Geri Dönüş Olsa" şarkısını ilk kendisinin söylediğini itiraf etti: "O şarkı yıllar önce bendeydi. Param yetmediği için alamamıştım. Murat Boz verdi parayı, aldı. Sağ olsun Erdem Kınay benim sesimden şarkıyı dinletip satmış. Murat'ın menajerini gördüm, 'Ne kadar güzel bir şarkı söylemişsin, biz onu aldık' dedi. O benim içimde yara oldu."

Kaynak: Hürriyet

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Deniz Demir Abdullah Gül Meral Akşener Sergey Lavrov Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Cansu Dere Ebru Gündeş Şeyma Subaşı
Spor Ozan Tufan Adem Büyük Fatih Terim Fırat Aydınus Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Simge'den yıllar sonra gelen itiraf: Şarkıyı Murat kaptı - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.05.2021 14:53:54. #1.13#

title