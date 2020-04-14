Simge Barankoğlu'nun, çocuk istismarı görüntülerinin yer aldığı telegram grubunun reklamını yapması tepki çekti
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Simge Sağın, Instagram, Magazin

Simge Barankoğlu'nun, çocuk istismarı görüntülerinin yer aldığı telegram grubunun reklamını yapması tepki çekti

Instagram fenomeni Simge Barankoğlu'nun, kendi hesabından çocuk istismarına yönelik görüntülerin de yer aldığı iddia edilen bir telegram grubunun reklamını yapması sosyal medyayı ayağa kaldırdı. İddialar üzerine açıklama yapan Barankoğlu, söz konusu içeriklerin kendisinin bilgisi dışında yayınlandığını söyledi.

14.04.2020 00:36 | Son Güncelleme: 14.04.2020 00:43
Simge Barankoğlu'nun, çocuk istismarı görüntülerinin yer aldığı telegram grubunun reklamını yapması tepki çekti

Instagram fenomeni Simge Barankoğlu'nun sosyal medya paylaşımı olay oldu.

Barankoğlu, kişisel hesabından bir telegram grubunun reklamını yaptı.

Yayınladığı reklam videosunda bahsi geçen grupta diğer fenomenlerin ifşalarının yer alacağını söyleyen Barankoğlu, yüz binlerce takipçisini bu grubu takip etmeye davet etti.

İÇERİKLER ŞOK ETTİ

Ancak gruba girenler cinsel içerik şokuyla karşılaştı. Grupta art arda ahlak dışı videolar yayınlanırken, bunların arasında çocuk istismarına yönelik görüntülerin de yer aldığı öne sürüldü.

BARANKOĞLU'NDAN İDDİALARA YANIT

Bu gelişmeler üzerine sosyal medya hesabından iddialara cevap veren Simge Barankoğlu, pornografik içeriklerin kendisinin bilgisi dışında yayınlandığını söyledi ve takipçilerinden özür diledi.

Barankoğlu, grupta ahlak dışı görüntüleri yayan şahısları savcılığa vereceğini bildirdi.

Simge Barankoğlu'nun, çocuk istismarı görüntülerinin yer aldığı telegram grubunun reklamını yapması tepki çekti
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